LA UNIÓ alerta de preus ruïnós del raïm malgrat la qualitat i el descens de collita

Malgrat la bona qualitat i el descens de collita, els preus del raïm continuen sent extremadament baixos
LA UNIÓ reclama mesures i estudis sobre costos de producció per evitar preus ruïnós als viticultors
La verema ha començat en la major part de les zones productores de la Comunitat Valenciana amb un descens previst superior al 20%, tot i que la qualitat del raïm és bona. No obstant això, els preus que es paguen als productors continuen sent extremadament baixos, similars als de la passada campanya i comparables als dels anys 80, mentre que els costos de producció no paren de pujar.
Segons LA UNIÓ Llauradora, el raïm negre es paga a 0,20 €/kg de mitjana, i el raïm blanc, majoritàriament destinat a cava, ha caigut a la meitat del preu de l’any passat (0,45-0,55 €/kg), quan l’any anterior es pagava entre 1 i 1,20 €/kg. Aquesta situació es produeix malgrat la reducció de collita, la gran qualitat del raïm i menys existències de vi als cellers.
Per tot això, LA UNIÓ reclama a la Conselleria d’Agricultura un estudi sobre els costos de producció actuals per al raïm de vinificació, amb l’objectiu de aval·lar possibles denúncies per incompliment de la Llei de la Cadena Alimentària davant els preus ruïnós que perceben els productors.
El vicesecretari general de l’organització, Luis Javier Navarro, ha afirmat que “les cotitzacions del raïm són totalment ruïnoses quan tothom esperava un repunt, parlem de preus dels anys 80 amb costos de producció en contínua pujada”.
A més, LA UNIÓ lamenta que encara no s’ha desenvolupat la part de la Llei de Prevenció de Pèrdues i Desaprofitament Alimentari que establia una ajuda directa i excepcional per als sectors de vinya i olivar, destinada a compensar les pèrdues ocasionades per la guerra d’Ucraïna i la sequera, malgrat que ja han passat més de dos mesos del termini previst.