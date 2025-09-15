Tous dona el tret d’eixida a les seues Festes Patronals amb la tradicional festa de disfresses

Els carrers de Tous es van omplir el passat dissabte de vida, color i bon humor en una multitudinària desfilada on van participar grans i menuts.
La creativitat, l’originalitat i l’ambient festiu van ser els grans protagonistes d’una jornada que va arrancar des de l’Ajuntament i va recórrer de forma circular l’Avinguda de la Constitució.
Una cita que dona el tret d’eixida oficial a les festes de San Miguel del municipi.
La xaranga L’Esclafit va posar la música i el ritme a una desfilada que va contagiar de festa a tot el públic. L’afluència massiva de participants i espectadors va convertir la cavalcada en un èxit rotund, amb veïns, veïnes i forasters competint per emportar-se els premis a millor disfressa i carrossa. Així, el primer premi de disfresses va anar a parar a les mans de les roses roges. Amb vora 400 fulles de goma eva per aconseguir l’efecte final, este vestit va causar furor entre els participants.
Seguiren els cavallets de fira i el carnaval de Venècia. Pel que fa a les carrosses, les marietes s’emportaren el primer premi; els indis, el segon i Jumanji, el tercer.
L’orquestra Mónaco Party va ser l’encarregada de la festa nocturna, i una discomòbil fins a la matinada va posar el punt i final a la jornada. Així, touers i toueres es preparen ja per a les pròximes activitats emmarcades en les Festes Patronals, com les paelles del dissabte 20 o la Festivitat de San Miguel el dilluns 29.