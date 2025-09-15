Una jove ramadera d’AVA-ASAJA aposta per la sostenibilitat, l’educació i el turisme rural

Blanca Tomás transforma la granja familiar en un projecte sostenible amb benestar animal i turisme rural
Visites guiades, tallers i productes ecològics apropen la societat al món rural i a l’alimentació saludable
Blanca Tomás, després d’haver treballat com a dissenyadora de moda a la ciutat, va tornar al poble amb la pandèmia del Covid i va descobrir la seua veritable vocació al camp. Actualment, dirigeix la Granja José Tomás S.L., dedicada principalment al destete de vedells, i impulsa mesures de benestar animal, sostenibilitat ambiental i iniciatives de turisme rural i educació alimentària.
Acompanyada pel seu pare, Blanca cuida els animals des dels 21 dies de vida fins als tres mesos, combinant atenció constant, monitorització i pràctiques de benestar animal. A més, el estiércol es reutilitza com a fertilitzant natural en camps d’oliveres, i la granja ha incorporat 36 plaques solars i un vehicle 100% elèctric. També cultiva avena i maralfalfa, una gramínia d’alt rendiment que afavoreix l’economia circular.
Amb vista al futur, a partir de 2026 la granja obrirà les seues portes a escolars, famílies i turistes, oferint visites guiades, tallers de cuina tradicional com la paella valenciana, tallers de vermut i degustacions de vins ecològics. També es crearà un hort urbà amb hortalisses de temporada i productes locals transformats.
Blanca destaca que l’objectiu és apropar la societat al món rural, fomentar l’alimentació saludable i conservar les tradicions locals, a més de reforçar el caràcter educatiu i lúdic de la granja. La jove emprenedora també impulsa la digitalització del projecte, amb pàgina web i presència a xarxes socials per a comercialitzar productes artesanals i donar a conéixer la seua iniciativa.
Segons Blanca, “vull donar valor al treball rural, mostrar la importància de la sostenibilitat i l’alimentació natural, i oferir un entorn on els visitants puguen aprendre i connectar amb la natura. Espere que la meua experiència anime altres dones a apostar pel món rural”.