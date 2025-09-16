Alzira celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats per a tota la ciutadania

Alzira presenta per primera vegada una programació completa al voltant de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Alzira celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb activitats familiars i entorns escolars segurs fins al 22 de setembre
Fins al dilluns 22 de setembre, Dia Europeu Sense Cotxes, la ciutat acull propostes per a tota la família, que s’han inaugurat amb la plantació de 20 arbres al CEIP Ausiàs March amb la participació activa de l’alumnat.
Este ha estat el lloc escollit per presentar el calendari d’activitats, ja que representa el primer Entorn Escolar Segur de la legislatura.
L’espai que connecta de forma segura l’Ausiàs March amb el parc de la Marina Espanyola, tancant el pas als cotxes, permet a més la recuperació dels espais de socialització i s’ha concebut tenint en compte la sostenibilitat, amb materials més permeables i la plantació d’arbrat per aconseguir zones d’ombra.