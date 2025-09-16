Benifaió llança el projecte “Comerç local, per moltes raons” per a impulsar el teixit comercial

“Comerç local, per moltes raons” busca reforçar l’associacionisme i la visibilitat de l’ACEB
L’Ajuntament de Benifaió impulsa el comerç de proximitat amb activitats de participació i promoció
L’Ajuntament de Benifaió, amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, ha presentat el projecte “Comerç local, per moltes raons”, una iniciativa emmarcada en la línia d’ajudes a la participació ciutadana amb l’objectiu de fortalir i dinamitzar el comerç del municipi.
El projecte busca fomentar l’associacionisme comercial i potenciar la incorporació de noves empreses a l’Associació de Comerços i Empreses de Benifaió (ACEB). La idea central és subratllar que el comerç local és el “cor del poble” i que promou valors com la justícia, l’economia circular i la col·laboració.
L’edil de l’àrea, Iván Egea, ha assenyalat que:
“Comerç local, per moltes raons no és un projecte més, sinó una invitació a l’acció. Inclou diverses activitats, com la creació d’un equip de treball amb representants de l’ACEB, sessions per escoltar les necessitats dels comerços i la producció de vídeos i material gràfic que destacaran la importància de comprar al poble i de formar part, com a comerç, de l’associació”.
Per la seua part, l’alcaldessa Marta Ortiz ha subratllat que l’Ajuntament aposta fort per aquest projecte amb “l’objectiu final de potenciar la participació de tots i totes, fer més visible l’ACEB i construir, junts, un municipi més fort i unit”.