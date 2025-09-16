GVA sol·licita un procediment extraordinari perquè els vehicles desapareguts en la riuada conservin les ajudes

Ruth Merino sol·licita al Govern un procediment extraordinari per conservar les ajudes als vehicles sinistrats
La Generalitat treballa amb la DGT per permetre la baixa definitiva dels vehicles desapareguts i garantir indemnitzacions
La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino, ha sol·licitat al Govern d’Espanya que adopte totes les mesures necessàries perquè els titulars de vehicles sinistrats en la riuada de l’octubre passat, que no han pogut ser peritats al estar desapareguts, puguen conservar les ajudes rebudes.
Procediment extraordinari
Per evitar que les persones afectades hagen de reemborsar les ajudes per no poder acreditar la declaració de sinistre total dels seus vehicles, Merino ha instat la Direcció General de Trànsit (DGT) a habilitar un procediment extraordinari per concedir la baixa definitiva dels vehicles.
Encara que els vehicles compten amb baixa provisional, la DGT no pot donar-los de baixa definitiva si no existeix un peritatge que certifique que són inservibles i que el seu destí és l’achatarrament. Això impediria que els titulars reberen la indemnització del Consorci de Compensació d’Assegurances i les ajudes de la Generalitat.
“Som conscients de la inquietud i impotència que esta situació genera a centenars d’afectats i en cap cas volem arribar a aquesta situació”, ha manifestat Merino.
Gestió de la Generalitat
La Agència Tributària de València (ATV) està realitzant totes les gestions necessàries per garantir que les persones afectades puguen conservar les ajudes, encara que la competència per a la declaració definitiva és de la DGT.
La consellera ha explicat que la ATV ja s’ha dirigit a la DGT per trobar una solució ràpida, amb l’objectiu que els vehicles amb baixa provisional però no localitzats puguen ser donats de baixa definitiva de manera extraordinària.
“Instem la DGT a habilitar, en el menor termini possible, aquest procediment extraordinari per protegir els drets dels afectats”, ha afegit Merino.