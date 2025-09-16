La Diputació premia la labor dels xicotets comerços en la defensa de l’ús del valencià

La Diputació de València reconeix els comerços locals que impulsen l’ús del valencià amb la IV edició dels premis específics
Els guardons inclouen iniciatives com tríptics gastronòmics i dominis .val per reforçar la presència de la llengua pròpia en el comerç i el món digital
La Diputació de València ha celebrat l’acte d’entrega de la IV edició dels ‘Premis ús del valencià en el comerç local’, reconeixent la tasca fonamental que fan els establiments en la defensa i supervivència de la llengua pròpia. El departament de Foment de l’Ús del Valencià ha lliurat els guardons als comerços premiats d’una trentena de municipis de la província.
El president de la Diputació i responsable del departament, Vicent Mompó, ha sigut l’encarregat d’entregar un a un els premis, en un acte amb la presència d’alcaldes i representants municipals, que han acompanyat els comerciants dels seus pobles.
“Els comerços locals donen vida als nostres pobles, a la seua economia, però també al valencià. Si la nostra llengua resistix és gràcies, en part, a estes botigues de barri que decideixen retolar, atendre i treballar en valencià. Davant el retrocés de les grans superfícies, és el xicotet comerç el que servix com a trinxera de la llengua pròpia”, ha destacat Vicent Mompó.
A més, el president ha anunciat dues iniciatives clau per a fomentar l’ús del valencià:
- Repartiment de tríptics en bars i restaurants amb vocabulari de l’esmorzar.
- Reconeixement del domini .val a Internet, per a garantir la presència del valencià en el món digital.
Els comerços premiats han expressat el seu agraïment pel suport de la Diputació. L’encarregat del Grup A Riure de Burjassot, dedicat a l’animació infantil, ha assenyalat que “este premi és un incentiu per a utilitzar el valencià en el dia a dia i en gestions, bosses, targetes o pàgina web”. La cooperativa Ninos Gestió Educativa de Carlet ha afegit que esta ajuda “visibilitza el treball que fem per impulsar el valencià”.
Municipis participants
Els premis valoren l’ús del valencià en la retolació, senyalització interna, documentació administrativa, màrqueting i xarxes socials. En esta quarta edició han participat 29 ajuntaments: Alboraia, Alcàsser, l’Alcúdia, Aldaia, Algemesí, Alfarb, Alzira, Burjassot, Canals, Canet d’en Berenguer, Catadau, Catarroja, Corbera, Cullera, l’Eliana, la Font d’en Carròs, Guadassuar, Llombai, Massamagrell, Meliana, Montserrat, Museros, el Palomar, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Turís i Xàtiva.
Els trofeus lliurats són figures 100% valencianes, creades per artesans fallers de l’empresa Vàlua, autores de la campanya Apadrina un ninot, que simbolitzen la unió entre el comerç de proximitat i la llengua pròpia, així com els valors de qualitat i atenció personalitzada encarnats en l’ús del valencià.