L’Alcúdia suprimeix el servei d’autobús directe fins a l’Hospital de la Ribera

L’Alcúdia elimina el servei d’autobús directe a l’Hospital de la Ribera, afectant principalment persones majors i sense vehicle
L’Ajuntament reclama a la Generalitat una solució urgent davant la reducció de viatges i les necessitats dels veïns
Els veïns i veïnes de l’Alcúdia han començat la setmana amb sorpresa i preocupació per la supressió del servei directe d’autobús entre el municipi i l’Hospital de la Ribera. Este servei, gestionat des de fa anys per l’ajuntament, completava la línia principal des de Catadau, que només oferia tres horaris.
Amb els cinc viatges complementaris que assumia íntegrament el consistori, els alcudians i alcudianes tenien huit viatges d’anada i tornada fins a l’Hospital. Un autobús que, des del veïnat, asseguren que funcionava bé i que era essencial per a les persones majors i aquelles que no tenen cotxe, una situació que s’agreuja després de la DANA.
Des del consisori remarquen que la competència és exclusivament de la Generalitat i que el Director General de Transports es va comprometre fa vora un any a estabilitzar la línia de Catadau.
Com que açò no ha ocorregut, l’Ajuntament explica que ja no pot seguir mantenint este servei de forma legal, ja que està traspassant les competències que li pertoquen. L’alcalde de la localitat, Andreu Salom, lamenta les conseqüències que esta supressió té en els veïns i veïnes i reclama a la Conselleria una resposta urgent.
Mentrestant, veïns i veïnes expressen el seu descontent per l’eliminació d’un servei que cobria les necessitats de molta gent i que, ara, amb només tres viatges, és insuficient. Reclamen una solució ràpida perquè les persones majors no hagen de dependre de la família i aquelles persones que no disposen de vehicle particular puguen seguir assistint a les seues cites mèdiques.