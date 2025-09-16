Presentació de la proposta del projecte europeu de gestió de la Serra de Corbera

El Consorci de la Ribera i municipis de la zona impulsen un projecte europeu per a la gestió i prevenció d’incendis a la Serra de Corbera
La iniciativa LIFE 2025 busca sostenibilitat, restauració forestal i reforç de l’economia rural en una zona de gran valor ecològic
El Consorci de la Ribera, format per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, juntament amb els municipis d’Alzira, Benifairó de la Valldigna, Corbera, Llaurí i Tavernes de la Valldigna, han celebrat una nova reunió institucional per impulsar el projecte de cooperació intermunicipal per a la gestió i prevenció d’incendis forestals a la Serra de Corbera, amb un pressupost d’al voltant d’1,2 milions d’euros.
Els ajuntaments i el Consorci de la Ribera, que presenten aquesta iniciativa, es postulen a obtindre fons europeus per a recolzar una gestió eficaç i sostenible de l’entorn de la Serra de Corbera a través del programa LIFE 2025. Les mesures proposades estan alineades amb els objectius climàtics i de transició verda de la Unió Europea, com el Pacte Verd i l’Estratègia sobre la Biodiversitat fins a 2030.
Aquest pla ha continuat prenent forma durant les últimes setmanes des de la primera reunió institucional celebrada en el mes de juliol. L’objectiu del Consorci de la Ribera i els municipis és transformar la gestió d’aquesta àrea de gran valor ecològic, catalogada com a Zona d’Especial Conservació (ZEC) a la Xarxa Natura 2000, amb una acció coordinada, sostenible i integradora.
La Serra de Corbera compta amb més de 5.000 hectàrees de superfície forestal i és una zona clau com a desaigüe de CO₂ i resiliència climàtica. Es tracta d’un terreny que necessita una estratègia coordinada davant l’abandonament rural, unes infraestructures preventives que han d’actualitzar-se i la fragmentació administrativa.
Entre les mesures proposades destaquen la creació d’una aliança entre les institucions implicades per a la prevenció d’incendis, la restauració forestal i l’impuls socioeconòmic del territori.
El projecte presenta un model de governança compartida per a protegir i adaptar als nous reptes ecològics un espai de gran valor com la Serra de Corbera. A més de reduir el risc d’incendis, s’espera millorar la resposta operativa, recuperar el mosaic agroforestal tradicional i reactivar l’economia rural.