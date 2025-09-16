València comptarà amb un nou centre integral per a la prevenció de la violència de gènere

València obrirà un centre pioner per a l’atenció integral a víctimes de violència de gènere amb suport psicològic, jurídic i policial
La nova seu aplicarà tecnologies com la intel·ligència artificial per prevenir i detectar casos, amb una inversió superior a 600.000 euros
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les noves instal·lacions de la unitat Gama de la Policia Local, especialitzada en atendre i protegir les víctimes.
Esta nova seu, situada al carrer Santa Cruz de Tenerife, entrarà en funcionament a l’octubre i donarà cobertura integral a més de 1.300 dones.
La comissària Estefanía Navarrete destaca que la nova seu oferirà una triple atenció –psicològica, jurídica i policial– per a evitar que la víctima siga doblement victimitzada. A més, el centre aplicarà eines com la intel·ligència artificial per a detectar i previndre casos abans que es produïsquen.
Amb una inversió de més de 600.000 euros, el centre vol ser referent nacional en l’atenció digna, eficaç i integral a les víctimes de violència de gènere.