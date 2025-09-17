Agricultura defensa la igualtat normativa per als pescadors valencians en el Mediterrani

Agricultura reivindica normes iguals per als pescadors valencians per garantir equitat i sostenibilitat
El sector pesquer valencian aconsegueix augment de producció i valor gràcies a regulacions clares i planificació estable
Els dies 17 i 18 de setembre, Castelló de la Plana acull el Foro Científico de la Pesca Española en el Mediterráneo, organitzat per la Fundación Azul Marino, la Universitat d’Alacant, les Cofradías de Pescadores de Castelló i l’Ajuntament de Castelló.
Punts clau destacats pel director general de Pesca, Miguel Castell:
- Els pescadors valencians han de regir-se pel mateix marc normatiu que la resta del Mediterrani per garantir equitat i evitar abandonament del sector.
- Reclama al Govern d’Espanya una posició unificada davant Europa per impedir restriccions innecessàries, especialment sobre els dies de faena.
- Des del 1 de juny, són obligatòries noves malles de xarxes i talles mínimes per a diverses espècies, mesures que han permès mantenir els 130 dies de faena en 2025, evitant la reducció a 27 dies proposada per la UE.
- El sector pesquer ha experimentat un augment de producció i valor:
- Flota costera artesanal: de 15.000 t i 81,1 milions € en 2023 a 19.035 t i 94,3 milions € en 2024.
- Castelló: superats els 16 milions € en lonja fins a l’agost de 2025.
- El sector genera més de 4.000 llocs de treball directes i indirectes i contribueix a la sostenibilitat, retirant 150.000 t de residus del mar només en 2024.
- Advocacia per a la planificació estable i previsible, així com pel releu generacional, per atraure joves al sector i garantir la continuïtat de la flota.
- Es compta amb 203 embarcacions de pesca d’arrossegament, amb l’objectiu de mantenir i augmentar la flota per assegurar peix fresc local.
Missatge central: El sector pesquer de la Comunitat Valenciana necessita normes justes, transparents i uniformes que permeten la sostenibilitat econòmica, social i ambiental del Mediterrani.