AVA-ASAJA demana un “Pla Marshall” davant la caiguda de la collita citrícola

La campanya citrícola 2025/26 arranca amb un descens de la producció: un 8% menys en la Comunitat Valenciana i un 10% a nivell estatal respecte a la passada temporada.
Segons la Conselleria d’Agricultura, la collita se situarà en 2,5 milions de tones, la xifra més baixa dels últims anys.
Davant esta situació, AVA-ASAJA reclama un “Pla Marshall” per a reimpulsar el sector, amb mesures com la reconversió varietal, la recuperació de camps abandonats, la lluita contra la pinyolà, la millora del segur agrari i més eines contra plagues i robatoris.
El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, alerta que les pedregades i anomalies climàtiques han agreujat una tendència negativa estructural, encara que confia que els preus ajustats a la demanda europea permeten una rendibilitat digna als productors amb collites acceptables.