Carlos Mazón anuncia 35 milions d’euros en ajudes per a famílies afectades per les riuades

La Generalitat destina 35 milions d’euros més per a ajudar famílies afectades per les riades
Les ajudes inclouen suport directe a famílies nombroses, monoparentals i afectades per la Dana, amb mínim tràmit burocràtic
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat un nou paquet d’ajudes directes, sense burocràcia ni paperassa per a famílies i infants afectats per les riuades, amb una dotació de 35 milions d’euros.
Aquesta iniciativa se suma als 20 milions ja mobilitzats, arribant a un total de 55 milions d’euros destinats a la reconstrucció i suport a les famílies.
Ajudes per a famílies nombroses i monoparentals
S’ha posat en marxa una nova línia d’ajudes dotada amb 14 milions d’euros dirigida a famílies nombroses i monoparentals residents en municipis afectats. Això afectarà més de 10.600 famílies nombroses i 3.400 famílies monoparentals, que rebran 1.000 euros per unitat familiar. Les ajudes es gestionaran amb la mínima burocràcia possible per facilitar-ne l’accés.
Ampliació d’ajudes per al lloguer i famílies amb menors
Carlos Mazón ha subratllat que la vivienda és un dels principals problemes de la Comunitat Valenciana i ha anunciat una nova convocatòria d’ajudes de lloguer per als damnificats per la Dana durant un any més. Aquesta ampliació incorpora 15 milions d’euros addicionals, sumant-se als 14,7 milions ja compromesos, per a més de 1.300 beneficiaris actuals i nous sol·licitants.
A més:
- Més de 380 famílies acollidores rebran fins a 6.000 euros segons els menors acollits, amb un total de 1,1 milions d’euros addicionals.
- 375 famílies amb menors amb necessitats especials rebran 2.000 euros addicionals.
- 3.890 famílies nombroses i monoparentals amb danys rebran 1.000 euros extra sense tràmits addicionals.
Aquestes ajudes se sumen a les recents línies destinades a primera necessitat, vehicles, autònoms i treballadors en ERTO, i són acumulatives.
Compromís del Consell
Mazón ha remarcat el compromís del Consell amb una reconstrucció justa que arribe a tots, denunciant la falta de suport del Govern central i destacant que la Generalitat no pot afrontar la reconstrucció en solitari, però continuarà liderant les mesures perquè la recuperació arribe a tots els afectats.