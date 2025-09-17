El PSPV-PSOE titla de “deplorables” les declaracions de Mazón sobre les víctimes de la DANA

Els socialistes acusen Mazón de silenciar les víctimes de la DANA a Les Corts
El PSPV reclama la dimissió del president i l’acusa de falta d’integritat i decència
El PSPV-PSOE ha titlat hui de “deplorables” les declaracions de Carlos Mazón sobre les víctimes de la DANA, les quals “porten deu mesos demanant veritat i justícia, però només es troben xascarrillos i mentides”.
Així s’ha pronunciat el portaveu dels socialistes valencians, Jordi Mayor, qui ha exigit a Mazón que “deixe d’excuses barates i escolte les peticions de les víctimes, començant per donar-los veu a Les Corts Valencianes, on s’està intentant silenciar-les”.
Veto a les víctimes
Mayor ha qualificat d’inadmissible el veto que les associacions de víctimes estan patint per part del Partit Popular i ha assenyalat que “Mazón no està en disposició de reclamar res a qui per la seua negligència ho va perdre tot el 29 d’octubre”.
El portaveu socialista ha remarcat que “els valencians i valencianes no podem continuar amb un Consell més preocupat per reescriure la història i buscar excuses que per donar resposta a la reconstrucció que necessitem” i ha instat a Mazón a assumir responsabilitats “per humanitat i consciència política”.
Crida a la dimissió
Finalment, Mayor ha afirmat que “Mazón, en lloc de buscar cortines de fum com la quarta remodelació del Consell que no serveix per a res, hauria de reconéixer que el seu temps s’ha acabat i que és moment d’abandonar el Palau de la Generalitat”.
Segons el dirigent socialista, “la societat valenciana ja no suporta tanta falta d’integritat i decència: amb cada nova declaració només provoca més dolor en les víctimes i en la societat”. Per això, ha reclamat que Mazón “dimitisca i convoque eleccions”.