El veí de Benifaió Álvaro Martínez exposa la seua obra de mosaics i “trencadís” en el Centre Cultural

L’exposició “Moments” reuneix més de 20 obres de gran format
L’artista autodidacta ofereix visites guiades per a descobrir el procés del “trencadís
Benifaió, 17 de setembre de 2025. – El Centre Cultural Enric Valor de Benifaió acollirà des del pròxim divendres 19 de setembre fins al 19 d’octubre l’àmplia obra artística del veí de la localitat Álvaro Martínez González, composta per mosaics i “trencadís”.
Més de 20 obres conformen esta exposició, que serà un gran atractiu per als visitants, ja que combina peces de pedres de colors de múltiples formes i mides, recreant moments festius i culturals com la “Processó del Foc en honor a la Divina Aurora” de Benifaió o la “Festa de la Mare de Déu de la Salut” d’Algemesí.
L’artista, autodidacta, reconeix que després de la seua jubilació en 2008 es va dedicar a esta artesania. Segons explica, “cada obra pot tindre més de 2.000 hores de treball i és quasi impossible calcular el nombre de peces, perquè és una labor minuciosa i detallada que al final té un gran resultat”.
La visita a l’exposició permetrà gaudir no sols de la bellesa visual de les obres, sinó també de conéixer de prop les tècniques artesanals emprades. Amb cita prèvia, el mateix artista oferirà visites guiades, explicant les curiositats i el procés de creació de cada peça, algunes de les quals arriben als 2,50 metres d’altura.
La inauguració tindrà lloc el pròxim divendres 19 de setembre a les 19.30 hores al Centre Cultural Enric Valor, sota la temàtica “Moments”, amb l’objectiu de deixar empremta en la gran quantitat de visitants que s’espera rebre.