Emergències activa un pla preventiu per a municipis afectats per la DANA davant avisos de pluja intensa

Emergències activa un pla preventiu en municipis afectats per la DANA davant avisos de pluja intensa
El pla garanteix vigilància, actuació ràpida i suport a la població en zones de risc
La Conselleria d’Emergències i Interior coordina amb els ajuntaments més afectats per la riada del 29 d’octubre de 2024 un pla de suport preventiu davant situacions de preemergència per avisos de nivell taronja o roig per risc de pluges intenses.
- Els ajuntaments han facilitat informació sobre zones especialment sensibles a inundacions, tenint en compte l’estat del clavegueram, barrancs i rieres.
- Amb aquesta informació, es completarà el pla, implicant tots els serveis i organismes que puguen col·laborar, amb l’objectiu de garantir:
- Vigilància i actuació ràpida en zones de risc.
- Informació i suport a la població.
Conseller Juan Carlos Valderrama: “Els municipis tindran el suport necessari per a prendre decisions durant la fase de seguiment de la preemergència quan hi haja alerta de nivell taronja i roig”.
Municipis inclosos: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, L’Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroy, Paiporta, Pedralba, Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel i Xirivella.
- Aquesta reunió segueix la tercera jornada informativa sobre el Pla Especial davant del Risc d’Inundacions, destinada als municipis de les tres províncies.