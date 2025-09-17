RIBERA
Emergències activa un pla preventiu per a municipis afectats per la DANA davant avisos de pluja intensa

El pla garanteix vigilància, actuació ràpida i suport a la població en zones de risc

La Conselleria d’Emergències i Interior coordina amb els ajuntaments més afectats per la riada del 29 d’octubre de 2024 un pla de suport preventiu davant situacions de preemergència per avisos de nivell taronja o roig per risc de pluges intenses.

  • Els ajuntaments han facilitat informació sobre zones especialment sensibles a inundacions, tenint en compte l’estat del clavegueram, barrancs i rieres.
  • Amb aquesta informació, es completarà el pla, implicant tots els serveis i organismes que puguen col·laborar, amb l’objectiu de garantir:
    • Vigilància i actuació ràpida en zones de risc.
    • Informació i suport a la població.

Conseller Juan Carlos Valderrama: “Els municipis tindran el suport necessari per a prendre decisions durant la fase de seguiment de la preemergència quan hi haja alerta de nivell taronja i roig”.

Municipis inclosos: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Catarroja, Cheste, Chiva, Gestalgar, Godelleta, L’Alcúdia, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroy, Paiporta, Pedralba, Picanya, Real, Riba-roja de Túria, Sedaví, Sot de Chera, Torrent, Utiel i Xirivella.

  • Aquesta reunió segueix la tercera jornada informativa sobre el Pla Especial davant del Risc d’Inundacions, destinada als municipis de les tres províncies.

