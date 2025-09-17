Gavarda continua amb la instal·lació de càmeres per a vigilar el trànsit i la seguretat ciutadana

L’Ajuntament de Gavarda ha posat en marxa un nou sistema de càmeres de videovigilància amb una inversió de vora 47 mil euros.
L’objectiu de controlar el trànsit i millorar la seguretat del municipi.
Un total de set dispositius que s’acabaran d’instal·lar en els pròxims dies i que se situen en punts estratègics, com els accessos a la població i les zones de major trànsit.
El sistema estarà connectat a una central de vigilància que només podrà ser consultada per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en cas de presentar-se una denúncia, complint així estrictament amb la normativa de protecció de dades.
El veïnat mostra la seua satisfacció amb una mesura que, diuen, aportarà tranquil·litat a la localitat, especialment en les zones més conflictives. Algunes persones demanen, fins i tot, que s’instal·len més càmeres.