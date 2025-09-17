Guàrdia Civil rescata dos persones després de caure amb el seu vehicle

El vehicle es va eixir de la via i va caure per un barranc d’uns 50 metres.
Les dos persones, que es trobaven greument ferides, van haver de ser traslladades a l’hospital.
La Guàrdia Civil ha rescatat dos persones en les immediacions de la presa de l’embassament de Tous (València) després de caure el seu vehicle per un barranc d’uns 50 metres.
Els agents van rebre un avís el passat 10 de setembre per una eixida de via d’un turisme en la zona de l’embassament de Tous. Una vegada en el lloc, es va confirmar que el vehicle havia caigut per un barranc d’uns 50 metres d’altura després d’eixir-se’n en la CV-5412, pròxima a la presa.
Es va mobilitzar el Servei Aeri de la Guàrdia Civil, l’Agrupació de Trànsit, agents de Seguretat Ciutadana, efectius del Parc de Bombers d’Alzira i serveis sanitaris.
Amb ajuda de cordes i altres elements de rescat, els agents van aconseguir accedir al fons del barranc, on es trobava el vehicle accidentat, i van localitzar a les dos persones greument ferides.
Els afectats presentaven ferides obertes en el cap, tronc i extremitats, encara que estaven conscients. Després d’avaluar la situació, protegir i assegurar la zona, els agents van immobilitzar els ferits, col·locant apòsits per a contindre les hemorràgies i mantenint la seua consciència en tot moment.
Finalment, els ferits van ser traslladats a l’hospital.