La Federació de Moros i Cristians d’Alzira reivindica el paper de les dones d’alta cuna en la cultura valenciana

La Federació de Moros i Cristians de la vila d’Alzira ha organitzat a la Sala I de la Casa de la Cultura una exposició amb el lema: “Una mirada al passat, les reines oblidades de València”.
La mostra es va inaugurar el passat 9 de setembre i suposa una oportunitat per a endinsar-se en la història del nostre territori des d’una perspectiva diferent.
El recorregut expositiu convida a descobrir figures femenines rellevants que, tot i haver tingut un paper fonamental en la societat i en el desenvolupament cultural de València, han estat relegades a un segon pla i pràcticament silenciades pels relats oficials.
Amb aquesta proposta, la Federació aposta per traure a la llum noms i històries de dones que van deixar una empremta significativa en la cultura valenciana i que mereixen ser recordades. La iniciativa no sols busca rescatar la seua memòria, sinó també despertar una reflexió col·lectiva sobre la importància de reconéixer el paper de les dones en la construcció de la identitat i el patrimoni cultural del poble valencià.
La resposta del públic no s’ha fet esperar: en els primers dies d’obertura, l’exposició ha despertat un gran interés entre veïns i visitants, que s’han apropat fins a la Casa de la Cultura per conéixer de primera mà esta part oblidada del nostre passat.
A més, la mostra no vol quedar-se només a Alzira. La intenció de la Federació és que siga itinerant i puga replicar-se en altres municipis, ampliant així la difusió d’este llegat i donant a conéixer a més persones les històries de les reines oblidades valencianes.
Una proposta que, des de ja, es pot visitar a la Casa de la Cultura d’Alzira i que promet continuar despertant l’interés del públic allà on vaja.