Obres de reconstrucció de l’A-7 entre Picassent i Benifaió amb afectacions al trànsit

Inicien les obres de reconstrucció de l’A-7 entre Picassent i Benifaió amb inversió de 18,6 milions d’euros
Tall total i nocturn del trànsit en diversos caps de setmana amb desviar per AP-7 i carreteres alternatives
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha anunciat l’inici de les obres de reconstrucció de l’A-7 en el tram comprés entre Picassent i Benifaió, una de les zones més afectades per la DANA, amb una inversió de 18,6 milions d’euros. L’actuació se centra en la modificació de la rasante entre els km 356,4 i 361 per reduir el risc d’inundacions que havien obligat al tancament total de la via.
Cortes de trànsit previstos en caps de setmana:
- 19 al 21 de setembre: tall total sentit Alacant, de divendres 21:00 h a diumenge 15:00 h.
- 26 al 28 de setembre: talls nocturns de 21:00 a 09:00 h.
- 3 al 5 d’octubre: tall total de divendres 21:00 a diumenge 15:00 h.
- 9 al 12 d’octubre: sense afectacions.
- 17 al 19 d’octubre: talls nocturns de 21:00 a 09:00 h.
- 24 al 26 d’octubre: talls nocturns de 21:00 a 09:00 h.
Durant els talls totals, el trànsit es desviarà per AP-7, CV-42 i CV-525, mentre que en els talls nocturns es mantindrà un carril habilitat cada matí.
El Ministeri destaca que aquestes obres permetran eliminar el tram de la zona de flux preferent del Barranco Hondo, reforçant la resiliència de la infraestructura.
Aquestes actuacions formen part dels 78 milions d’euros invertits en carreteres de la província de València per reparar els danys ocasionats per la DANA, incloent la rehabilitació de la V-31 (7 milions) i la reconstrucció de la N-3 a Siete Aguas i Buñol (3,75 milions).