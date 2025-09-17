Transports aclareix la situació del servei d’autobús entre l’Alcúdia i l’Hospital de la Ribera

La Conselleria de Transports respon a la informació sorgida a l’Alcúdia per la supressió del servei directe d’autobús amb l’Hospital de la Ribera.
Des del departament autonòmic recorden que la línia principal que connecta Catadau amb el centre hospitalari ja inclou parada a l’Alcúdia i que, en estos moments, ofereix tres freqüències d’anada i tornada cada dia.
A més, remarquen que no es tracta d’incomplir la llei: l’Ajuntament, si ho desitja, pot continuar prestant este servei com a competència impropia, sempre que active el procediment administratiu establit, del qual no els consta cap sol·licitud.
La Conselleria ja presta este servei a través de la línia regular existent, encara que amb una freqüència que l’Ajuntament considera insuficient per a cobrir les necessitats reals de la població.
Per este motiu, el consistori va decidir fa anys posar en marxa, amb recursos propis, un servei complementari que garantira més horaris i facilitat d’accés a l’Hospital de la Ribera, especialment per a les persones majors i aquelles que no disposen de vehicle.
Ara, amb la retirada d’este reforç municipal, la responsabilitat recau de nou exclusivament en l’administració autonòmica.
Finalment, la Conselleria subratlla que, quan entre en funcionament la nova concessió definitiva, el servei autonòmic comptarà amb més expedicions i millorarà la cobertura. A més, insisteix que manté oberta la via de diàleg amb el consistori de l’Alcúdia i amb la resta de municipis afectats per a trobar solucions conjuntes i equilibrades.