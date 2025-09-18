Algemesí aposta per espais segurs amb Punts Violeta i polseres sentinella durant la Setmana de Bous 2025

Algemesí instal·la Punts Violeta i distribueix polseres sentinella per garantir festes segures durant la Setmana de Bous 2025
Les polseres detecten drogues a les begudes i connecten amb l’aplicació STOP SPIKING per prevenir submissió química
La Regidoria de Benestar Social, Família, Inclusió i Igualtat d’Oportunitats ha organitzat la instal·lació de quatre Punts Violeta amb l’objectiu de reforçar la seguretat en entorns festius i d’oci nocturn. Durant els actes més multitudinaris de la Setmana de Bous 2025, aquests punts garantiran espais lliures de violència contra les dones.
Els Punts Violeta oferiran informació, assessorament i sensibilització sobre els recursos disponibles en cas de ser víctimes o presenciar agressions contra la llibertat sexual. Les professionals informaran sobre l’ús de l’aplicació AlertCops, gestionada per Policia i Guàrdia Civil, i sobre la necessitat d’erradicar conductes que perpetuen situacions de violència contra les dones, com l’explotació sexual i la prostitució aliena.
Polseres sentinella: què són?
La novetat de la campanya és el repartiment de polseres sentinella, que permeten detectar la presència de drogues en la beguda de manera senzilla: la persona que la porta, si sospita que algú ha introduït estupefaents, només ha de ficar el dit en el líquid i deixar caure unes gotes sobre els rectangles del test. En pocs segons, segons el color, sabrà si la beguda conté substàncies tòxiques.
La polsera també incorpora un codi QR que connecta amb l’aplicació STOP SPIKING, que ofereix servei de geolocalització i instruccions per utilitzar la polsera i interpretar els resultats. L’objectiu és prevenir la submissió química i garantir unes festes segures per a tothom.
Ubicació i horaris dels Punts Violeta
- Divendres, 19 de setembre: Quatre Cantons, de 18:30 a 22:30 h, coincidint amb el tradicional «Xupinasso».
- Dissabte, 20 de setembre: Parc Salvador Castell.
- Horari de matí: 11 a 15 h
- Horari de nit: 21 a 1 h
- Dissabte, 27 de setembre: Parc Salvador Castell, horari nocturn.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Algemesí visibilitza el seu compromís amb la seguretat i el respecte, fent de la Setmana de Bous un espai inclusiu i lliure de violència.