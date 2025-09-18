El Perelló obri el primer gimnàs a l’aire lliure enfront de la mar a Espanya

El Perelló inaugura el primer gimnàs a l’aire lliure enfront del mar a Espanya
L’espai inclusiu i innovador fomenta l’activitat física per a totes les edats i condicions
L’Ajuntament del Perelló continua apostant per la innovació i la promoció de l’esport a l’aire lliure amb la inauguració del primer gimnàs enfront de la mar a Espanya, situat a la platja del municipi.
Aquest espai esportiu, equipat amb aparells de la reconeguda signatura StreetBarbell, converteix el Perelló en referent nacional, oferint als veïns, veïnes i visitants una experiència d’entrenament única en un entorn privilegiat al costat del Mediterrani.
Les màquines, de disseny antibandàlic i alta resistència, estan preparades per suportar qualsevol condició climàtica i inclouen un sistema de pes ajustable que permet personalitzar el nivell d’esforç per a tot tipus d’usuaris.
Un dels aspectes més destacats és el seu caràcter inclusiu, dissenyat perquè persones amb mobilitat reduïda i usuaris sense limitacions físiques puguen gaudir de la pràctica esportiva en igualtat de condicions.
L’equipament abasta diverses disciplines: calistenia, street lífting, fitnes professional i amateur, powerlifting i entrenaments específics per a persones majors, fomentant l’activitat física a totes les edats.
L’entorn del gimnàs compta amb comoditats addicionals com berenadors amb ombra i hamaques de formigó, integrant esport i oci de manera natural.
Reconegut internacionalment, amb nominacions al Premi a la Innovació en la fira FIBO i seleccionat en el Top 10 de Tendències de Fitnes a Europa per la revista alemanya bild.de, aquest gimnàs té l’objectiu de transformar els espais urbans en llocs de salut, convivència i comunitat.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament del Perelló reafirma el seu compromís amb la millora dels espais públics i la promoció d’un estil de vida actiu i saludable per a tota la ciutadania.