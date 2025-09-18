La Generalitat inicia el dragat del port de Cullera per retirar els sediments de les riuades

La Generalitat inicia el dragat del port de Cullera per retirar 51.000 m³ de sediments acumulats
Els sediments retirats es reutilitzaran majoritàriament per regenerar platges i reforçar el litoral valencià
La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha començat la primera fase del dragat del port de Cullera, amb l’objectiu de retirar els 51.000 m³ de sediments acumulats a la desembocadura del Xúquer, dins d’un pla que preveu un total de 170.000 m³.
El director general de Costes, Ports i Aeroports, Marc García Manzana, ha explicat que el projecte busca recuperar el calat perdut després de les inundacions, que suposava un risc per a la flota pesquera de la localitat. Aquesta intervenció és el dragat més gran de la història de la Generalitat en aquesta zona.
Fases del projecte
- Primera fase: retirada dels primers 51.000 m³ de sediments.
- Segona fase: reutilització del 70 % dels sediments per a la regeneració de platges submergides a Cullera i Tavernes, concretament a Brosquil Sud, La Goleta i una zona submarina a 5 km de la bocana portuària.
- El 30 % restant dels sediments no es podrà reutilitzar per qüestions ambientals.
Objectius i impacte
- Protecció ambiental i desenvolupament sostenible del litoral valencià.
- Reforç de la defensa davant l’erosió i millora de la qualitat dels espais de bany.
- Recuperació del moll pesquer i del calat, essencials per al sector pesquer i turístic de la localitat.
El projecte compta amb una inversió de 6 milions d’euros i forma part del compromís de la Generalitat per recuperar el litoral afectat per les riuades de l’octubre passat.