La Generalitat inicia la recta final de la reconstrucció de la passarel·la sobre el riu Magro entre Real i Montroi

La Generalitat inicia la fase final de reconstrucció de la passarel·la cicle-peatonal entre Real i Montroi
La nova infraestructura de 150 metres i 4 metres d’amplada millorarà mobilitat i seguretat amb una inversió de 4,5 milions d’euros
La Generalitat ha començat la fase final de la reconstrucció de la passarel·la cicle-peatonal de la CV-50, que uneix els municipis de Real i Montroi, amb la instal·lació de cinc vigues prefabricades que formaran el nou tauler.
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat la importància d’aquesta actuació per a dos pobles que comparteixen serveis, subratllant la necessitat de recuperar la mobilitat com més aviat millor.
Per motius d’espai i dimensions de les vigues, es realitzaran restriccions nocturnes al trànsit en la CV-50 de 22:00 a 06:00 hores, del 17 al 19 de setembre. S’han habilitat desvios per a vehicles pesats per la CV-422 i un pas alternatiu per a vehicles lleugers regulat per semàfors, coordinat amb Guàrdia Civil, Policia Local i brigades de senyalistes.
La nova passarel·la tindrà 150 metres de longitud i 4 metres d’amplada, amb cimentacions profundes mitjançant micropilots per garantir la seva estabilitat davant cresgudes del riu. Els elements constructius permeten reduir el nombre de piles al cauce i ampliar les llums centrals, millorant el desguàs i la seguretat en cas d’avingudes.
Un cop instal·lades les vigues, els treballs continuaran amb:
- Execució del tauler de formigó armat.
- Reconstrucció de connexions amb els vials existents.
- Instal·lació de baranes i enllumenat.
- Urbanització dels accessos.
La inversió total ascendeix a 4,5 milions d’euros i finalitzarà amb la protecció de talussos i fons del riu Magro amb escullera, tant en la zona de la passarel·la com en el pont viari de la CV-50.