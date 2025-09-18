LA UNIÓ denuncia possibles pràctiques abusives en els contractes de cítrics

LA UNIÓ sol·licita a l’AICA investigar possibles clàusules abusives en els contractes de cítrics
Es denuncia un descompte sistemàtic del 3% als productors que podria vulnerar la normativa alimentària
L’organització LA UNIÓ Llauradora ha sol·licitat a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) que investigue d’ofici algunes pràctiques sistemàtiques en els contractes de compravenda de cítrics, que podrien vulnerar la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària, tal com es modifica amb la Llei 16/2021.
Segons l’organització, s’aplica una clàusula del 3% que es descompta als productors en la pràctica totalitat d’empreses citrícoles, repetint-se sota diferents denominacions com “despeses de gestió”, “minvaments” o “comissió”, però sempre amb el mateix percentatge.
LA UNIÓ considera que aquesta pràctica podria encobrir pagaments de corredoria no declarats i afectar directament l’equilibri de la cadena alimentària, constituint clàusules abusives contràries a la normativa vigent.
Segons la Llei 12/2013:
- L’article 9 prohibeix clàusules que generen costos no justificats o que no responguen a serveis efectivament prestats.
- L’article 12.3 estableix que el preu pactat no pot ser inferior als costos efectius de producció i prohibeix traslladar injustificadament costos o riscos a altres operadors.
- Els articles 23, 26 i 28 assignen a l’AICA la instrucció i resolució d’expedients sancionadors per incompliments.
A més, aquestes pràctiques podrien ser contràries a la Directiva (UE) 2019/633 sobre pràctiques comercials deslleials en la cadena de subministrament agrícola i alimentari, transposada a Espanya amb la Llei 16/2021.
Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, afirma:
“Resulta molt estrany que totes les empreses analitzades imposen conceptes econòmics amb diferents denominacions però amb un patró coincident del 3%. Instem a investigar aquestes pràctiques i sancionar-les si constitueixen infracció.”