L’exposició del centenari d’Antonio Puchades arriba a Sueca

L’exposició del centenari d’Antonio Puchades arriba a Sueca per recordar la seua trajectòria i valors esportius

La mostra inclou fotografies, objectes personals i activitats educatives fins al 28 de setembre abans de continuar itinerant

La mostra ‘Els nostres ídols. Puchades’, dedicada al futbolista suecà Antonio Puchades Casanova, ha arribat a Sueca en el marc de l’Any Puchades, declarat per l’Ajuntament amb motiu del centenari del seu naixement.

Detalls de l’exposició

  • Recorre la trajectòria esportiva i humana de Puchades: SD Sueca, València CF i selecció espanyola.
  • Inclou fotografies i objectes personals cedits per la família i altres col·leccions, destacant material de Miguel Ángel López-Egea.
  • També recorda altres futbolistes suecans dels anys 50 i homenatges rebuts pel jugador.
  • La mostra estarà a Sueca fins al 28 de setembre abans de continuar per Ontinyent, Benetússer i El Perelló.

Assistents i col·laboracions

  • Inauguració amb l’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez, nebodes de Puchades, representants del València CF, presidents de l’Associació de Futbolistes del València CF i membres de clubs locals.
  • La Diputació de València ha col·laborat en l’organització i itinerància de l’exposició.

Objectiu educatiu i cultural

  • Difondre els valors esportius i humans de Puchades entre la ciutadania i les noves generacions.
  • Visites guiades per alumnat dels col·legis de Sueca.
  • Destaca l’orgull de la família i la comunitat per reconèixer el llegat de Puchades, vinculant-lo amb Sueca i el València CF.

