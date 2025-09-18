L’exposició del centenari d’Antonio Puchades arriba a Sueca per recordar la seua trajectòria i valors esportius
La mostra inclou fotografies, objectes personals i activitats educatives fins al 28 de setembre abans de continuar itinerant
La mostra ‘Els nostres ídols. Puchades’, dedicada al futbolista suecà Antonio Puchades Casanova, ha arribat a Sueca en el marc de l’Any Puchades, declarat per l’Ajuntament amb motiu del centenari del seu naixement.
Detalls de l’exposició
- Recorre la trajectòria esportiva i humana de Puchades: SD Sueca, València CF i selecció espanyola.
- Inclou fotografies i objectes personals cedits per la família i altres col·leccions, destacant material de Miguel Ángel López-Egea.
- També recorda altres futbolistes suecans dels anys 50 i homenatges rebuts pel jugador.
- La mostra estarà a Sueca fins al 28 de setembre abans de continuar per Ontinyent, Benetússer i El Perelló.
Assistents i col·laboracions
- Inauguració amb l’alcalde amb delegació d’Esports, Julián Sáez, nebodes de Puchades, representants del València CF, presidents de l’Associació de Futbolistes del València CF i membres de clubs locals.
- La Diputació de València ha col·laborat en l’organització i itinerància de l’exposició.
Objectiu educatiu i cultural
- Difondre els valors esportius i humans de Puchades entre la ciutadania i les noves generacions.
- Visites guiades per alumnat dels col·legis de Sueca.
- Destaca l’orgull de la família i la comunitat per reconèixer el llegat de Puchades, vinculant-lo amb Sueca i el València CF.