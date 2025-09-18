L’onzena manifestació contra Mazón per la DANA connectarà Paiporta i València el 28 de setembre

Paiporta i València s’uneixen el 28 de setembre en la onzena manifestació contra Mazón per la gestió de la DANA
Les columnes confluiran al ‘Pont de la Solidaritat’ en record de les víctimes i per exigir responsabilitats
La onzena mobilització contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió de la DANA del 29 d’octubre, convocada per entitats socials i sindicals, serà el diumenge 28 de setembre. La manifestació tindrà dues columnes, que sortiran de Paiporta i de València per confluir al que s’ha batejat com a ‘Pont de la Solidaritat’.
La nova mobilització tindrà lloc la vigília d’onze mesos de les inundacions, en què van morir 229 persones a la província de València, i arrancarà a les 19:00 hores des de la zona zero de la DANA, la localitat de Paiporta, concretament des de la residència de persones majors on van morir ofegades sis residents.
Simultàniament, una altra columna eixirà de l’espai cultural Rambleta de València, que després de la DANA es va convertir en un dels focus de solidaritat, on durant 11 dies més de 21.000 voluntaris es van organitzar espontàniament per recollir aliments, productes d’higiene i material de neteja, com botes i pales, i fer-los arribar a les zones afectades.
Les dues columnes es trobaran al ‘Pont de la Solidaritat’, nom de la passarel·la sobre el riu Túria que connecta els barris valencians de Sant Marcel·lí i La Torre, per on un al·luvió de persones va creuar a peu des de la capital els dies posteriors a la tragèdia per ajudar veïns de localitats properes com Paiporta, Catarroja o Alfafar.
Després de la concentració del passat 29 d’agost a la Plaça de la Verge de València, al costat del Palau de la Generalitat —on, a més d’exigir la dimissió del president, es va retre homenatge a les persones fallegudes llegint els seus noms un per un—, les entitats convocants han tornat a optar pel format de manifestació per a setembre.
Més de 200 entitats socials, ciutadanes i sindicals, juntament amb els comitès locals d’emergència i reconstrucció, i amb el suport de les principals associacions de víctimes de la DANA, tornen a convocar la protesta contra Mazón. Aquesta vegada, la manifestació arribarà per segona vegada a una de les localitats de la zona zero de la catàstrofe.
Paiporta està considerada la zona zero de la DANA, ja que va ser la localitat amb més víctimes mortals, un total de 45, i a la residència de majors van morir sis persones, als quals els cuidadors no van poder evacuar a zones més altes del centre.
Precisament, la jutgessa que instrueix la causa penal sobre la DANA ha sol·licitat recentment a la conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge els informes sobre la mort dels residents d’aquell centre, i també ha citat com a testimoni la vicepresidenta primera i responsable d’aquesta conselleria, Susana Camarero.
La primera manifestació per reclamar la dimissió del president es va celebrar a València l’9 de novembre, onze dies després de la catàstrofe, amb una assistència multitudinària. Des d’aleshores, cada mes s’ha celebrat una manifestació al voltant del dia 29 amb el lema ‘Mazón dimissió’.
En total, des de novembre, s’han realitzat nou manifestacions (8 a València i una, al juliol, a Catarroja, una de les localitats més afectades pel barranc del Poyo) i una concentració al centre històric de la capital valenciana.