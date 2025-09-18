Mazón anuncia l’adhesió de 13 municipis al pla ‘Recuperem València’ per reparar clavegueram afectat per la DANA

13 municipis s’adhereixen al pla ‘Recuperem València’ per reparar clavegueram afectat per la DANA
Vaersa gestionarà contractacions d’emergència amb una inversió de 134,75 milions d’euros
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que 13 municipis s’han sumat a la iniciativa del Govern autonòmic per agilitar la reparació del clavegueram danyat per les riuades del passat octubre.
La empresa pública Vaersa, especialitzada en gestió mediambiental i tecnologies per a residus, serà l’encarregada de gestionar les contractacions d’emergència per executar els fons de manera ràpida, davant possibles episodis de pluja i la demora de les ajudes estatals.
Els municipis adherits són: Albal, Bugarra, Carlet, Catarroja, Caudete de les Fuentes, Fuenterrobles, Godelleta, Massanassa, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Sedaví, Sot de Chera i Utiel, amb una inversió total prevista de 134,75 milions d’euros.
Mazón ha destacat que aquesta mesura respon a la necessitat d’agilitzar la reconstrucció econòmica i social dels municipis afectats, davant l’endarreriment en la resolució de les subvencions estatals gestionades pel Ministeri de Transició Ecològica.
El president del Consell ha subratllat el compromís de la Generalitat per donar resposta ràpida a les necessitats dels ajuntaments i garantir la recuperació urgent dels serveis bàsics afectats.