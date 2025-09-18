Mazón anuncia més de 665 milions d’euros per a millorar els sistemes de depuració d’aigües a la Comunitat Valenciana

La Generalitat invertirà més de 665 milions d’euros per modernitzar i ampliar els sistemes de depuració d’aigües
El Pla EPSAR 2026-2030 inclou reformes, noves depuradores i augment de la reutilització d’aigua al 45%
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que la Generalitat invertirà més de 665 milions d’euros durant els pròxims quatre anys per modernitzar i ampliar els sistemes de depuració i sanejament d’aigües a tota la Comunitat Valenciana, dins de la qual ha anomenat “la legislatura de l’aigua i del respecte al medi ambient”.
Pla d’infraestructures EPSAR 2026-2030
- El pla actuarà en 122 municipis.
- Executarà 106,4 milions d’euros el 2026, multiplicant per 20 la dotació de 2023 (5,3 milions).
- Principals actuacions previstes:
- Reforma integral de la depuradora d’Elx.
- Construcció de la nova depuradora de Sagunt.
- Instal·lació de 21 sistemes terciaris per augmentar la reutilització de l’aigua.
- Noves EDAR a Barxeta, Estubeny i Alpuente.
- Durant els últims dos anys, el canon de sanejament s’ha mantingut congelat per als 3,1 milions d’abonats, sense increment de tarifa.
Reutilització i eficiència hídrica
- La Comunitat Valenciana és l’autonomia que més aigua reutilitza a Espanya (40% actualment).
- Objectiu legislatura: augmentar-ho fins al 45%.
Col·laboració amb Diputacions i Ajuntaments
- Inversió global de 110 milions d’euros.
- Convenis destacats:
- Diputacions de Castelló i Alacant i ajuntaments de València i Benidorm (58 milions).
- Proper conveni amb la Diputació de València (52 milions).
Recuperació d’infraestructures afectades per riuades
- Recuperació de 123 depuradores i 150 km de col·lectors.
- Inversió de la Generalitat de 100 milions d’euros “a pulmó” davant la falta d’ajudes del Govern central.
- Totes les depuradores estaven operatives al desembre de 2024, encara que amb solucions provisionals, aconseguint el vertit zero a l’Albufera.
Crítica al Govern central
- Mazón ha lamentat que el Govern d’Espanya no ha aportat cap euro a fons perdut per a la reconstrucció de depuradores, col·legis, ponts i carreteres, abocant els valencians a més deute.