Mazón avança que Indra crearà més de 1.000 llocs de treball en ciberdefensa i ciberseguretat fins a 2027 a la Comunitat Valenciana

Indra crearà més de 1.000 llocs de treball en ciberdefensa i ciberseguretat a la Comunitat Valenciana abans de 2027
La Generalitat i Indra acorden impulsar un clúster tecnològic amb IA i ocupació de qualitat
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que la multinacional Indra Group preveu generar més de 1.000 nous llocs de treball qualificats en l’àmbit de la ciberdefensa i la ciberseguretat a la Comunitat Valenciana abans de 2027.
Un projecte estratègic per a la innovació
- Indra, amb 1.500 empleats actualment a la Comunitat, augmentarà fins als 2.500 treballadors en els pròxims anys.
- El pla reforçarà l’aposta per un clúster de tecnologies avançades que atraurà talent jove i ocupació de qualitat.
- La iniciativa potenciarà la interacció amb el teixit productiu i d’I+D+i valencià.
Acord Generalitat – Indra
- Mazón i el president executiu d’Indra Group, Ángel Escribano, han signat un acord d’intencions per a tramitar un conveni.
- La Generalitat provarà casos d’ús de la plataforma d’intel·ligència artificial IndraMind.
- Esta tecnologia permetrà optimitzar els recursos públics i millorar la resposta en situacions d’emergència.
Compromís del Consell
- Mazón ha destacat que l’arribada d’esta inversió consolida la posició de la Comunitat Valenciana com a territori atractiu per a la inversió.
- Ha subratllat que es tracta d’un pas clau en “la creació d’ocupació de qualitat i la recuperació econòmica i social”.
- El projecte s’emmarca en la ronda de contactes del Consell amb empreses estratègiques per al futur tecnològic i innovador del territori.