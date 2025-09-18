Sueca celebra la 35a Mostra Internacional de MIM del 18 al 21 de setembre

Sueca acull 18 espectacles internacionals i activitats paral·leles en la 35a Mostra de MIM
Malgrat la crisi econòmica, el municipi aposta per la cultura i el teatre de gest del 18 al 21 de setembre
Del dijous 18 al diumenge 21 de setembre, Sueca acull la 35a Mostra Internacional de MIM, un esdeveniment cultural consolidat que porta fins a la localitat espectacles de primer nivell procedents de diferents parts del món.
La programació inclou 18 espectacles internacionals i tres activitats paral·leles, que permeten gaudir del teatre de gest en diverses formes i espais. Aquesta edició s’ha pogut celebrar malgrat la complicada situació econòmica que travessa l’Ajuntament de Sueca, demostrant l’aposta del municipi per la cultura i la diversitat artística.