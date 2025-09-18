Torrent viu la setmana europea de la mobilitat amb la fira de l’automòbil i moltes més activitats

La setmana de la mobilitat a la ciutat de Torrent està plena d’activitats i s’han obert les portes a la Fira del Automòbil.
Una cita perfecte per donar a conéixer les novetats dels concessionaris i dels automòbils a la població de Torrent.
Els dies 18 i 19 de setembre, l’Avinguda del Vedat es transformarà en un gran aparador d’innovació i sostenibilitat, acostant al públic els últims avanços del sector de l’automoció.
Els visitants tindran l’oportunitat de descobrir de prop els models més destacats de vehicles elèctrics, híbrids i de gas, amb la participació dels principals concessionaris i empreses de la ciutat. Una fira en la que la major part dels torrentins podràn comptar amb diferents descomptes i ajudes.
Per altra banda, les empreses de la ciutat de Torrent obrin les portes amb il·lusió, oferint descomptes especials i recordant que sempre és un plaer tornar a estar presents en aquesta cita.
Amb aquesta Fira de l’Automòbil, Torrent es consolida com a punt de trobada del sector i alhora reforça el seu compromís amb la mobilitat sostenible i l’impuls del comerç local. Una cita que uneix innovació, descomptes i proximitat, i que situa l’Avinguda del Vedat al centre de l’activitat econòmica i social de la ciutat.