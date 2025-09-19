Agricultura reforça el suport a la indústria agroalimentària amb finançament i ajudes a la inversió

La Conselleria d’Agricultura impulsa finançament i ajudes per reforçar la competitivitat del sector agroalimentari
Préstecs bonificats i subvencions PEPAC 2025 faciliten inversions sostenibles i millora d’instal·lacions
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha presentat dos instruments clau per a impulsar la competitivitat, inversió i sostenibilitat de les indústries agroalimentàries valencianes:
Línia de finançament bonificada amb l’IVF
- Préstecs de 100.000 a 600.000 € amb interès fix del 1,5 %.
- Terminis de devolució de 2 a 4 anys per a capital circulant i de 4 a 7 anys per a inversions.
- Dirigida a societats mercantils i cooperatives dels sectors alimentari, begudes i comerç majorista.
- Estalvi financer estimat per al sector: 2,2 milions d’euros, amb exemples pràctics que poden suposar fins a un 16,5 % de reducció en costos financers.
Ajudes PEPAC 2025 per a inversions productives i sostenibles
- Dotació total de 25 milions d’euros.
- Subvencions a fons perdut de fins al 40 % del cost de la inversió.
- Destinades a microempreses, pimes i cooperatives per a inversions en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris.
- Fomenten eficiència energètica, energies renovables, gestió de residus i millora d’equipaments i instal·lacions.
La jornada tècnica organitzada per la conselleria ha servit per a informar a les empreses sobre les línies de suport, resoldre dubtes i difondre els resultats de la convocatòria anterior.
Segons el director general de la Indústria i la Cadena Agroalimentària, Ernesto Fernández, “l’objectiu és que les empreses coneguen bé aquestes eines i en puguen aprofitar tot el potencial per enfortir un sector clau en l’economia valenciana”.