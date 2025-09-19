Algemesí acull la II edició del Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou

Algemesí celebra la II edició del Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou amb restaurants de tota Espanya
El jurat presidit pel xef Alejandro del Toro triarà els millors plats en un esdeveniment obert al públic
La ciutat d’Algemesí serà l’escenari, el pròxim 22 de setembre, de la II edició del Certamen de Rabo de Bou, conegut com a Rabou, dins de la Setmana de Bous.
L’esdeveniment tindrà lloc al carrer Sant Josep de Calassanç, a partir de les 10.00 h, amb presentació de plats davant del jurat a les 13.00 h i posterior degustació oberta al públic mitjançant tiquet.
Entre els restaurants participants destaquen:
- El Manantial (Algemesí), tercer classificat en la primera edició.
- Restaurante Doña Leonor (Puçol)
- Binhui Food (València)
- Restaurante Rossinyol (Nàquera)
- Juan Veintitrés (Benifaió)
- Chef Amadeo (Gandia)
- El Mosaic (Meliana)
- Restaurante Nativa (Còrdova)
- Los Gómez (València)
- El Arcs (l’Alcúdia)
- La Cantina de Ruzafa (València)
- Casa Granero (Serra)
- Casa Macario, guanyador de la primera edició.
El jurat estarà presidit pel xef Alejandro del Toro (Restaurant Albacora, València) i comptarà amb figures de prestigi com Eduardo Frechina, Roque Carmona, Teresa Carrascosa, Adolfo Cuquerella i Nuria Ferrando.
La jornada està organitzada per l’Associació Gastronòmica del Rabo de Toro, el Restaurant Valhalla i la Guía Comer en Valencia, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Algemesí.
El regidor de Turisme, Festes i Tradicions, Natxo Silvestre, ha destacat que “el Rabou reforça la unió entre festa i gastronomia i projecta Algemesí com a punt de trobada de cuina de qualitat i tradició culinària”.