Alzira celebra la Setmana Europea de l’Esport baix el lema ‘Ciutat Cardio Saludable’

Alzira celebra la Setmana Europea de l’Esport amb un programa d’activitats per a tots els públics baix el lema ‘Ciutat Cardio Saludable’.
Esta iniciativa, impulsada per la Comissió Europea amb la consigna ‘Be Active’, activa’t, se celebra simultàniament en tots els països membre amb l’objectiu de combatre el sedentarisme i promoure l’activitat esportiva en el dia a dia.
Així, del 23 al 30 de setembre, Alzira oferirà revisions, controls, xarrades, tallers i formació per a escolars, professionals i públic general.
Estes revisions cardiosaludables es realitzaran del dimarts 23 al divendres 26 als esportistes d’entre 8 i 16 anys de fins a 12 disciplines, al Poliesportiu Jorge Martínez Aspar. La finalitat és que, en una ciutat que compta amb vora 4000 esportistes federats, la prevenció siga obligatòria.
A més, el 29 i el 30 de setembre es realitzarà una formació en RCP (reanimació cardiopulmonar) i DEA (desfibrilador extern automàtic) per al personal tècnic esportiu als clubls alzirenys.
Pel que fa a la resta d’activitats, dimecres 24 de setembre es faran controls arterials oberts al públic a la Plaça Major, de 10 a 14 hores. Dijous 25, xarrada sobre prevenció de l’abandó esportiu en xiquets i adolescents a l’Institut Josep Maria Parra i una segona xarrada oberta al públic sobre psicologia esportiva, a les 17:30 a la Casa de la Cultura. El divendres 26 de setembre, gimnàstica de manteniment en la Piscina Municipal a les deu del matí.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha posat l’accent en la relació entre la Setmana Europea de la Mobilitat, que s’estén fins al 22 de setembre, i la Setmana Europea de l’Esport, ja que la mobilitat sostenible mitjançant alternatives al vehicle ens ajuda a estar més actius en la nostra rutina quotidiana, fent que l’esport no siga només un passatemps. Així mateix, ha subratllat l’aposta del consistori per la pràctica esportiva, un dels pilars de la legislatura junt a la lluita contra l’emergència climàtica.