Carlos Mazón presideix la Mesa de Diàleg Social per impulsar consens i col·laboració entre Generalitat, sindicats i empresaris
L’òrgan busca fomentar polítiques que afavorisquen el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidit la Mesa de Diàleg Social de la Comunitat Valenciana, un òrgan que integra la Generalitat, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i els sindicats UGT-PV i CCOO-PV.
A la reunió també han participat destacats membres del Consell:
- La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero.
- El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social.
- La consellera d’Hisenda i Economia, Ruth Merino.
- El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira.
- La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano.
Per part dels agents socials i econòmics, han assistit:
- La directora general de la CEV, Inmaculada García.
- La secretària general de CCOO-PV, Ana García.
- El secretari general d’UGT-PV, Tino Calero.
Aquesta Mesa de Diàleg Social té com a objectiu promoure la col·laboració i el consens entre els agents polítics, econòmics i sindicals per impulsar polítiques que afavorisquen el desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana.