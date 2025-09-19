Catarroja commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer

Catarroja organitza tallers i activitats per sensibilitzar sobre l’Alzheimer i donar suport a pacients i famílies.
L’associació local supera els efectes de la DANA i reforça els programes d’acompanyament i teràpia
Durant la jornada del divendres 19 de setembre, Catarroja ha acollit diferents actes i activitats per commemorar el Dia Mundial de l’Alzheimer i donar a conéixer la important tasca que realitza l’associació local en el seu dia a dia.
Tallers, xarrades i activitats de sensibilització han servit per apropar a la ciutadania la realitat que viuen les persones afectades i les seues famílies, així com per visibilitzar la necessitat de continuar invertint en investigació i en recursos assistencials.
Es tracta d’una setmana molt especial per a l’associació, ja que encara tenen molt present les grans pèrdues que van patir durant la DANA d’octubre del 2024, que va afectar greument les seues instal·lacions i recursos. Malgrat les dificultats, han sabut sobreposar-se i continuar treballant amb il·lusió per oferir suport, activitats terapèutiques i programes d’acompanyament tant a malalts com a familiars.
Des de l’entitat han volgut destacar especialment la gran participació ciutadana i el suport constant de les famílies, que són una peça clau en tot el procés d’ajuda i acompanyament.