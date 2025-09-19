Catarroja ompli la plaça del Mercat de Catarroja per retre homenatge als més majors de la població

La plaça del Mercat de Catarroja es va omplir , dijous 18 de setembre, amb més d’un miler de persones que van participar en el Berenar de les Persones Majors.
Es tracta d’un dels actes més multitudinaris i esperats de les festes de Sant Miquel
L’encontre va estar amenitzat per l’actuació musical del grup Piedras Azules i es va convertir en un homenatge col·lectiu al paper fonamental de les persones majors en la vida del municipi.
L’ambient era càlid, però sobretot emocional: un homenatge a tota una generació que ha vist créixer Catarroja i que ara recull, amb orgull, el reconeixement de tot un poble. La coorporació municipal van voler retre homenatge a una generació que, com han recordat, han sigut pilar fonamental per a la comunitat i continua sent exemple de fortalesa, saviesa i esperit festiu.
Tots es van preparar amb les millors gales per passat una vesprada en els amics, veïns i tots els coneguts que van poder anar. Molts dels assistens agraïen aquesta cita com a iniciativa per incloure en les festes als més majors de la ciutat.
L’ambient era envejable: La música, el perfum de tots i sobretot el berenar que havien preparat. Amb una organització que va cuidar cada detall per donar de mejar a més de mil persones.
El tradicional sopar ha tornat a demostrar que a Catarroja, les festes majors són sinònim d’unió, de convivència i de poble. Una nit per gaudir, sí, però també per recordar que darrere de cada festa, hi ha històries personals que mereixen ser celebrades.