Classes a 30 graus i recomanacions de portar ventalls: així han tornat els xiquets de l’Horta al nou curs escolar

La tornada a l’escola de molts xiquets i xiquetes valencians ha estat enguany marcada per situacions poc habituals.
Mentre que alguns alumnes han començat les classes en barracons habilitats com aules, altres, com és el cas del CEIP Ausiàs March de Picanya, un edifici vell i sense les condicions adequades, han de suportar temperatures de fins a 35 graus per la falta de climatització al centre.
Els efectes de la calor extrema ja s’han fet notar, i diversos alumnes han patit marejos i colps de calor. Tot i això, l’única resposta que han rebut les famílies ha sigut la recomanació de portar un ventall, una mesura que consideren del tot insuficient davant d’una situació que afecta directament la salut dels xiquets.
Adela Palomares
Les representants de l’AMPA s’han mostrat molt crítiques amb la situació i reclamen solucions urgents. Demanen no sols que es repare el sistema de ventilació, sinó també que es dote l’edifici d’un sistema complet de climatització, tal com ja tenen altres edificis públics.
Tot i que des de l’AMPA han presentat diversos escrits i s’han posat en contacte amb la Conselleria, les famílies consideren que no s’estan plantejant solucions reals. Asseguren que, fins ara, les respostes rebudes han sigut evasives i que no aporten mesures concretes per a garantir unes condicions dignes per a l’alumnat.
Mentre que mares i pares denuncien que les úniques indicacions de la Conselleria passen per recomanar que l’alumnat no porte motxilles en dies de calor o que es trasllade a les zones més fresques del centre, des d’Educació defensen que ja estan treballant en un Pla de Confort Tèrmic als centres educatius de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de millorar les condicions de temperatura i garantir el benestar tant de l’alumnat com del professorat.