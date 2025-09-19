Educació treballa en un pla per pal·liar la calor a les aules de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d’Educació impulsa un Pla de Confort Tèrmic per millorar les temperatures a les aules
Diagnosi individualitzada i instal·lació de panells fotovoltaics marquen les fases inicials del programa
La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació està elaborant un Pla de Confort Tèrmic als centres educatius de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de millorar les temperatures i el benestar d’alumnes i docents.
Segons ha explicat el director general d’Infraestructures Educatives, José María Larena, el pla es basa en un diagnòstic individualitzat de cada centre, tenint en compte les característiques constructives de l’edifici i les peculiaritats de la zona on està ubicat, per aplicar solucions a mida.
Larena ha recordat que els sindicats educatius ja havien sol·licitat aquest pla l’any 2018, però l’anterior govern només va emetre una instrucció cinc anys després. “Aquest Consell sí té la voluntat de donar resposta a les necessitats dels alumnes i docents”, ha afegit.
El pla es desenvoluparà per fases, començant amb un diagnòstic que servirà de base per establir mesures concretes que millorin el confort tèrmic a les escoles i instituts.
A més, Larena ha recordat que, a partir de 2030, la Unió Europea exigirà que tots els edificis de nova construcció siguin climàticament neutres. En aquest context, la Conselleria ha completat la Fase I del programa ZERO, amb la instal·lació de panells fotovoltaics en diversos instituts, i ja està treballant en la Fase II, que inclourà 115 centres més.
Finalment, el director general ha destacat la necessitat de fons del Ministeri d’Educació per combatre la calor a les aules. El conseller José Antonio Rovira va sol·licitar aquests recursos a la ministra Pilar Alegría el 12 de juny, encara sense resposta.