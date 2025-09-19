La Diputació de València llança una nova línia d’ajudes per a empreses que reaprofiten la palla d’arròs

La Diputació impulsa ajudes per a empreses que reaprofiten la palla d’arròs i promouen la bioindústria agrícola
Mesures de suport al sector arrosser davant la pyricularia i iniciativa per garantir sostenibilitat i relleu generacional
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha anunciat a Sueca una nova línia d’ajudes dirigida a empreses que inverteixen en bioindústria aplicada a l’agricultura, com és el reaprofitament de la palla d’arròs. L’anunci s’ha fet coincidint amb l’inici de la campanya de sega de l’arròs, amb la presència de l’alcalde, Julián Sáez, i membres de la corporació municipal.
Segons Mompó, el ple provincial debatrà aquest mes una proposta per reclamar al Govern d’Espanya mesures fiscals que asseguren el futur del sector arrosser, incloent facilitats per al relleu generacional, com la fiscalitat zero en la transmissió de terres de pares a fills.
Suport a l’agricultura i sostenibilitat
El president provincial ha recordat que la Diputació compta per primera vegada amb una delegació específica per ajudar directament als agricultors, dins de l’àrea de Medi Ambient. A més, hi ha convenis amb AVA i La Unió, que ofereixen cursos gratuïts, com el de manipulador de productes fitosanitaris.
Mompó ha assegurat que la Diputació donarà suport a totes les iniciatives que garanteixin la sostenibilitat i el futur del cultiu. També ha destacat els grans desafiaments del sector, com els baixos preus en origen, la competència internacional, l’augment dels costos de producció i la necessitat de relleu generacional.
Situació de la campanya a Sueca
L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha assenyalat que la pyricularia està afectant enguany el cultiu, amb un impacte més greu que en altres anys, i ha traslladat tot el seu ànim al sector i a les famílies que viuen de l’agricultura.
Mompó ha lamentat que el patogen hagi colpejat durament els camps de la Ribera, afectant el 60 % de les parcel·les de l’Albufera, i ha anunciat que la Diputació reclamarà a Europa permisos excepcionals per a l’ús de fungicides que protegeixin varietats emblemàtiques com l’arròs bomba.