La Generalitat retirarà els runes de la reconstrucció post-riades amb les empreses de gestió de residus municipals

La Generalitat col·labora amb ajuntaments per retirar runes post-riades a través de les empreses de residus municipals
Nova fase del pla de xoc permetrà gestionar els residus de reconstrucció després de les inundacions d’octubre
La Generalitat Valenciana ha anunciat que els runes generats durant les tasques de reconstrucció després de les inundacions de l’octubre passat seran retirats a través de les empreses que ja gestionen els residus municipals.
Aquesta decisió ha estat comunicada pel conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, després de reunir-se amb el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Jorge Blanco, i els alcaldes dels 15 municipis que han sol·licitat ajuda. Entre aquests es troben Aldaia, Catarroja, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Sedaví, Utiel, Chiva, Gestalgar, Montserrat, Paiporta, Benetússer, L’Alcúdia, Albal, Catadau i Xirivella.
Martínez Mus ha destacat que, tot i que la gestió de residus és competència municipal, la Generalitat ha optat per respaldar els ajuntaments en aquesta tasca, utilitzant les empreses que ja gestionen els residus habituals per agilitzar el procés.
Aquesta mesura forma part de l’ampliació del pla de xoc aprovat pel Consell per donar suport als municipis afectats, davant de la incapacitat de moltes corporacions locals d’assumir en solitari el cost de les actuacions. Segons el conseller, amb aquest reforç “la Generalitat garanteix la retirada dels residus i contribueix a la restauració de la normalitat a les localitats més afectades per les riades”.
Un milió de tones de residus retirats
Recordem que, després de les inundacions d’octubre, es va posar en marxa un dispositiu dotat amb 180 milions d’euros, que ha permès retirar aproximadament un milió de tones de residus, així com llot i vehicles afectats. Aquesta nova fase inclou la gestió dels residus procedents de les obres de construcció i reparació de vivendes i locals, que seran tractats per gestors autoritzats en instal·lacions com els ecoparcs.