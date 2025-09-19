L’Hospital de La Ribera renovarà tots els seus llits hospitalaris amb una inversió d’1,3 milions d’euros

L’Hospital de La Ribera invertirà 1,3 milions d’euros per renovar més de 300 llits hospitalaris amb tecnologia avançada
La modernització dels llits millorarà la seguretat, el confort dels pacients i l’eficiència del personal sanitari
L’Hospital Universitari de La Ribera renovarà de manera integral el seu parc de llits hospitalaris amb una inversió d’1.310.000 euros. L’actuació, ja en fase final d’adjudicació, permetrà substituir entre 2025 i 2026 més de 300 llits per models elèctrics d’última generació, que milloraran la qualitat assistencial, la seguretat del pacient i l’eficiència operativa.
El contracte inclou llits estàndard, llits per a UCI, per a Psiquiatria, lliteres de transport, llits per a parts i bressols per a nounats.
Els nous equips disposaran de sistemes de control i mobilitat avançats, que reduïxen riscos de caigudes, faciliten el treball dels professionals i permeten oferir una atenció més còmoda i personalitzada als pacients.
La gerent del Departament de Salut de La Ribera, Rosabel Ribes, ha assenyalat que esta renovació “suposarà un increment de la capacitat operativa de l’hospital i una gestió més eficient dels recursos”. També ha remarcat que els llits, amb disseny ergonòmic i funcionalitats elèctriques, “simplifiquen les tasques diàries, agilitzen les cures i contribuïxen a una recuperació més ràpida dels pacients”.
Esta actuació s’emmarca dins del Pla d’Assistència Sanitària 2024-2027, que busca consolidar l’Hospital de La Ribera com un centre d’avantguarda, centrat en la qualitat assistencial, els avanços tecnològics i la humanització de l’atenció.
Pla de Renovació de les Habitacions
Paral·lelament, l’hospital continua amb el seu Pla de Renovació de les Habitacions Hospitalàries, que este estiu ha intervingut en la planta 5a dreta. Les millores inclouen pintat, manteniment i la renovació del sistema de comunicació pacient-infermera en 27 habitacions, amb una inversió de 37.000 euros. Esta actuació es desplegarà per fases en totes les plantes, amb l’objectiu de modernitzar completament les instal·lacions sense interrompre l’activitat assistencial.