Proposat el tancament cautelar d’un taller a Alginet per greus irregularitats

Vertits irregulars altament contaminants al clavegueram del municipi.
Maquinària sense inspecció obligatòria, amb risc greu per als treballadors.
L’actuació forma part del pla d’inspeccions a tallers de la Ribera Alta.
La Guàrdia Civil ha proposat el tancament cautelar d’un taller d’Alginet després de detectar greus irregularitats que afectaven tant al medi ambient com a la seguretat laboral.
Durant una inspecció realitzada al mes d’agost, els agents van comprovar que el taller acumulava gran quantitat de contaminants i que es produïen abocaments il·legals d’olis i greixos a través del desguàs de la dutxa dels serveis i d’una arqueta al pati interior. Aquestes pràctiques contaminaven greument les aigües residuals de la localitat. Es van prendre mostres per al seu anàlisi per part de l’empresa encarregada del sanejament públic d’Alginet.
A més, es van detectar infraccions en matèria de seguretat laboral:
- Dos elevadors de vehicles, una desmuntadora de rodes i una equilibradora no havien passat la inspecció reglamentària.
- Existien modificacions estructurals que invalidaven les condicions de la llicència concedida.
- El taller no disposava d’assegurança per cobrir possibles incidents derivats de l’activitat.
Per tots aquests motius, la Guàrdia Civil ha traslladat a l’Ajuntament d’Alginet la proposta de tancament cautelar, davant el perill greu i objectiu que representaven aquestes deficiències per a la salut dels treballadors i la contaminació ambiental.
La intervenció ha sigut duta a terme pels agents del Puesto Principal de Carlet, en col·laboració amb la Policia Local d’Alginet.