Rizol@n, la solució més completa per a centres d’estètica i perruqueries

Encara dediques massa temps a organitzar cites, controlar stock o gestionar vendes?
És hora de modernitzar la gestió del teu centre amb Rizol@n, el software tàctil que simplifica totes aquestes tasques de manera ràpida, intuïtiva i sense complicacions.
El que pots fer amb Rizol@n:
- Gestionar l’agenda de clients i els torns
- Controlar el stock i les vendes
- Millorar la fidelització dels clients amb recordatoris i històrics personalitzats
- Facturar en només uns clics
La interfície tàctil facilita l’ús diari, permetent que tot el personal treballi de manera eficient i còmoda.
Suport de GPS Informatics:
- Assessorament professional
- Instal·lació i formació gratuïta
- Actualitzacions periòdiques per garantir el millor rendiment
Rizol@n és l’aliat perfecte per estalviar temps, optimitzar la gestió i oferir un servei d’excel·lència als teus clients.
📞 Crida al 962 534 068 i descobreix com Rizol@n pot transformar el dia a dia del teu centre!