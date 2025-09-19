Susana Camarero destaca el consens amb agents socials per avançar en el Plan Endavant i el Pacte Valencià

RIBERA
Susana Camarero ressalta el consens amb agents socials per impulsar el Plan Endavant i el Pacte Valencià

Es crea una mesa de coordinació per al seguiment del pla de reconstrucció post-DANA i la implementació del pacte

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha ressaltat aquest divendres el consens aconseguit amb els agents socials per impulsar el desenvolupament del Plan Endavant i del Pacte Valencià per la Prosperitat, la Inclusió i la Sostenibilitat. La reunió, celebrada en el marc de la Mesa de Diàleg Social amb la participació del president de la Generalitat, Carlos Mazón, sindicats i patronal, ha estat qualificada de “fructífera i participativa”.

Durant la trobada s’ha acordat la creació d’una mesa de coordinació per al seguiment i desenvolupament del Plan Endavant, un instrument prioritari per al Consell en la recuperació i reconstrucció de la zona afectada per la DANA, amb la finalitat d’assegurar un diàleg continu entre totes les parts implicades.

Camarero ha subratllat la importància de reforçar la prevenció i anticipació davant futures emergències i de multiplicar la coordinació entre administracions i agents socials.

Pel que fa al Pacte Valencià per la Prosperitat, la Inclusió i la Sostenibilitat, la Generalitat remetrà pròximament a sindicats i patronal les aportacions de totes les conselleries sobre el document inicial de juny, amb l’objectiu de iniciar les taules de treball i culminar un gran acord abans de finalitzar l’any.

Segons Camarero, “hem analitzat com serà el desenvolupament en les pròximes setmanes d’aquest gran pacte valencià, que sustentarà un diàleg social continu”.

