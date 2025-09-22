AVA-Asaja i els arrosers arrossers denuncien la sega més ruinosa que es recorda

AVA-Asaja alerta que la pyricularia provoca la sega més ruinosa dels últims anys amb pèrdues de fins al 70% en algunes varietats
L’organització reclama mesures urgents i autoritzacions fitosanitàries excepcionals per garantir el futur de l’arròs valencià
L’Associació Valenciana d’Agricultors, AVA-Asaja, ha llançat un crit d’alarma: si les autoritats espanyoles i europees no modifiquen el sistema de registre i no autoritzen tractaments fitosanitaris eficaços contra la pyricularia, les varietats tradicionals d’arròs, com el Bomba o el J. Sendra, podrien acabar desapareixent.
Així ho han denunciat membres de l’organització agrària, acompanyats per representants de la Conselleria d’Agricultura, en una jornada celebrada a Sueca.
En la trobada han advertit que esta és la sega d’arròs més ruinosa que es recorda. Segons les seues dades, la pyricularia provocarà una caiguda d’entre el 15 i el 25% de la producció total, encara que en algunes varietats les pèrdues poden arribar fins al 70%.
Des d’AVA-Asaja assenyalen que la burocràcia i les polítiques europees en matèria agrària, cada vegada més restrictives pel que fa a l’ús de fitosanitaris, estan en l’origen de la greu situació que travessa no sols el cultiu de l’arròs, sinó també el conjunt de l’agricultura valenciana i espanyola.
Des de la Conselleria d’Agricultura, la directora general Mariángeles Ramón Llin ha subratllat que l’origen del problema es troba també en les polítiques de la Unió Europea, i ha remarcat que és el Ministeri qui ha d’exercir la pressió necessària per a garantir el futur del cultiu de l’arròs.
Les primeres conseqüències ja són visibles: l’abandonament de camps. Una deriva que, si no s’atura, pot desencadenar una situació crítica per a l’Albufera.
AVA-Asaja reclama una línia extraordinària d’ajudes per als arrossers afectats per la pyricularia.
No obstant això, adverteix que la solució real passa per mesures estructurals: demana a la Unió Europea i al Govern espanyol que revisen el sistema d’autorització de matèries actives i que aproven permisos excepcionals per a fungicides capaços de combatre les plagues i malalties del cultiu.