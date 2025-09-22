Benimodo celebra els Premis Estellés 2025 amb literatura, música i cultura 

Benimodo va viure el passat dissabte 20 de setembre una vesprada-nit espectacular dedicada a la literatura i la cultura valenciana amb la celebració dels Premis Estellés 2025.
L’acte va començar a l’Ajuntament, on les autoritats locals van rebre els assistents, destacant la presència de Carme Manuel Cuenca, acadèmica de l’AVL, que va signar en el llibre d’or del municipi.
Posteriorment, la comitiva va desfilar en cercavila fins a la casa d’Estellés i Didín Puig, i ja a la Casa de la Cultura es va inaugurar l’Espai Estellés, un lloc dedicat a preservar i difondre l’obra del poeta.
El punt culminant de la nit va ser el lliurament dels 23é Premis de Poesia i Narrativa, reconeixent el talent literari local i autonòmic. La jornada va concloure amb el Sopar Estellés i l’actuació del cantautor valencià Andreu Valor, que va posar la música a una vetlada plena de sentiments i cultura en valencià.
Benimodo confirma així la seua aposta per la cultura, la llengua i la literatura com a eixos de cohesió i identitat del poble.