Carlet proclama a les representants falleres del 2026

Divendres passat 19 de setembre, Carlet va viure un moment molt especial amb la proclamació de les seues noves representants falleres.
Triana Alba Sampedro i Pau Amat Vendrell van assumir els càrrecs de Fallera Major i Fallera Major Infantil, recollint el testimoni de les seues predecessores.
L’acte va començar amb l’emotiu acomiadament d’Estela Lizana Casp i les altres falleres sortints, que van rebre l’agraïment de la ciutat per la dedicació i alegria amb què han representat les festes durant l’any anterior. Un moment carregat d’emoció, amb familiars, amics i veïns presents.
Per a les noves falleres comença una etapa plena de compromís, germanor i alegria, amb moltes activitats, desfilades i moments únics que ompliran els carrers de Carlet. La ciutat està preparada per viure un any faller intens, celebrant la tradició i la comunitat que fa tan especial aquesta festa.